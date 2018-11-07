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الهلال الإماراتي يوزع مكملات غذائية خاصة بالأطفال في اليمن

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:26 م
الهلال الإماراتي يوزع مكملات غذائية خاصة بالأطفال في اليمن
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وكالات
 

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، عدد من المكملات الغذائية الخاصة بالأطفال الذين يعانون سوء تغذية في مديريتي جبل حبشي والمظفر، في إطار حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية لتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الراهنة التي تعيشها البلاد.


 

وسيرت الهيئة عبر ممثليها في تعز، عدد 2400 من "البلومبينات" الخاصة للأطفال في مديرية المظفر بقرى " المحور و الحاضر "، حيث استفاد منها 160طفلاً ممن يعانون سوء التغذية، إضافة إلى توزيع 100 كرتون من "البلومبينات"، على أطفال بلاد الوافي وبني بكاري في مديرية جبل حبشي، التي رصدت فيها تقارير عن وجود حالات كثيرة لأطفال يعانون من سوء تغذية.


 

وجاءت عملية التوزيع واختيار الأطفال المستهدفين بعد مسح ميداني قام به فريق المسح التابع للهلال الأحمر الإماراتي وإشراف مكتب الصحة بتعز، ووضع الأسر الأشد احتياجاً كأولوية لاستهدافها.


 

وعبر الأهالي في المديريتين عن شكرهم وارتياحهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لاهتمامهم بهذا الجانب والمحاولات المستمرة بالتخفيف من وطئه الحرب الذي يعاني منها المواطنين.


 

يشار إلى أن الهلال الإماراتي قد استهدف قبل شهرين قرى المحصاب والحاضر والحبيل وبقية القرى بأكثر من 1000 سلة غذائية متكاملة، وذلك بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي، حيث حمل الشباب المشاركون سلالاً غذائية على طول جبال المحصاب الواقعة غرب مدينة تعز وصولاً إلى المناطق المستهدفة من خلال سلسلة بشرية إنسانية تعد الأطول باليمن.

المزيد عن: مكملات غذائية اليمن الهلال الأحمر الإماراتي أطفال
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