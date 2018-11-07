في قمة نارية، يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مباراة هامة مع نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يطمع الملكي في صدارة المجموعة وتحقيق اللقب الرابع له على التوالي.





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يسعى الفريق التشيكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطول دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق التشيكي المركز الرابع والأخير في المجموع برصيد نقطة واحدة، ويقع الريال في مجموعة متوازنة مع سيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، وروما الإيطالي.





رابط كول كورة - لينك coolkora | الشوط التاني مباراة ريال مدريد وبلزن في دوري أبطال أوروبا HD بدون تقطيع | رابط يوتيوب HD





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل





رابط كول كورة - لينك coolkora | الشوط التاني مباراة ريال مدريد وبلزن في دوري أبطال أوروبا HD بدون تقطيع | رابط يوتيوب HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

رابط كول كورة - لينك coolkora | الشوط التاني مباراة ريال مدريد وبلزن في دوري أبطال أوروبا HD بدون تقطيع | رابط يوتيوب HD



















