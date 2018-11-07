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HD كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشرْ HD اليوم 7-11-2018 كورة لايف HD مباراة يوفنتوس اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:23 م
HD كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشرْ HD اليوم 7-11-2018 كورة لايف HD مباراة يوفنتوس اليوم
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عمرو عادل
 
يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي يتواجهان مرة جديدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما يحل الثاني ضيفاً على الأول في ملعب أليانز مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة لحسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يحتاج يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة للفوز على ضيفه لكي يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، كذلك فإن تعادله ينقله إلى الدور القادم شرط أن لا يفوز فالنسيا الإسباني على يونغ بويز السويسري في المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة أيضاً.


يوفنتوس فاز ذهاباً في الجولة الماضية في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد بهدف دون رد عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا هداف السيدة العجوز في البطولة الأوروبية هذا الموسم برصيد 4 أهداف.

ويعوّل يوفنتوس صاحب ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في دوري ابطال أوروبا، بالإضافة إلى ديبالا على نجمه الجديد الهداف التاريخي للبطولة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يعرف طريقه إلى المرمى حتى الآن في هذه النسخة من البطولة الأوروبية، على عكس ما يحصل معه في البطولة المحلية إذ نجح هناك بتسجيل 7 أهداف. 

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

من جانبه يسعى مانشستر يونايتد لرد الاعتبار بعد خسارته على أرضه وامام جمهوره، والثأر من يوفنتوس عبر الفوز عليه في تورينو والاقتراب منه في لائحة ترتيب المجموعة الثامنة، كذلك الابتعاد عن فالنسيا ويونغ بويز اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي.



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