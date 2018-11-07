الهلال الإماراتي يدشن حملة نظافة في مديرية المعافر بتعز

بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، ومشاركة قائد اللواء 35 مدرع، دشنت قيادة السلطة المحلية بمديرية المعافر محافظة تعز، حملة نظافة واسعة لرفع المخلفات وأكوام القمامة.

واستهدفت الحملة رفع المخلفات من الأزقّة والأحياء السكنية والشوارع في منطقة النشمة بمديرية المعافر، ورافق حملة النظافة حملة "توعية صحية مجتمعية" لأبناء المديرية من خلال توزيع البروشورات والملصقات التي تحث على أهمية النظافة للحفاظ على بيئة آمنة وتحذّر من تكدس القمامة التي تؤدي إلى انتشار الأوبئة.

وألقى وكيل محافظة تعز محمد الصنوي كلمة أشاد فيها بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يكاد يغطي مختلف المجالات، وحث أبناء المنطقة للحفاظ على جمال مدينتهم.

من جانبه قال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع -الذي شارك في حملة النظافة المجتمعية- إن إقامة حملة النظافة تأتي كمساهمة وتشجيع من قبل أشقائنا في الهلال الأحمر الإماراتي، ويجب أن تستمر هذه المبادرات من الشباب أنفسهم للحفاظ على نظافة البيئة.

وأوضح د. هشام الحمادي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي، أن تكدس أكوام القمامة لأكثر من 200 طن وظهور 8 بؤر مهددة انتشار الأمراض بين الاهالي كان هذه الكارثة البيئية هماً يؤرق المجلس المحلي في ظل انعدام ميزانية الدولة ليأتي دور الهلال الأحمر الإماراتي للتدخل السريع في تدشين حملة النظافة وحملة توعية صحية مجتمعية.