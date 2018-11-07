شاهد الآن مباراة ريال مدريد وبلزن في دوري أبطل أوروبا جودة HD | رابط يوتيوب لايف HD | كول كورة | coolkora live | يلا شوت

كما بسعى فريق ريال مدريد تحيق الفوز في مباراة اليوم على غريمه بلزن بتصدر المجموعة، يسعى أيضًا الفريق التشيكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطول دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق التشيكي المركز الرابع والأخير في المجموع برصيد نقطة واحدة، ويقع الريال في مجموعة متوازنة مع سيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، وروما الإيطالي.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





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التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

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