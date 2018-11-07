تعرف على مباريات الجولة التاسعة بالدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة "التاسعة" من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات.





ومن المقرر أن يستضيف فريق الباطن نظيره الفتح، عند الساعة 5:45 مساء، ويأمل الفريق السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.





ويحتل الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.





كما سيحل فريق الشباب ضيفًا على الفيصلي، عند الساعة 5:50 مساءً، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى الليث لانتزاع نقاط المباراة، فيما يأمل الفريق العنابي لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.





ويتواجد الفيصلي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 15 نقطة.





وسوف تُختتم مباريات، الخميس، بلقاء الفريق أُحد ونظيره الحزم، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين نتائجهما في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقبل مباراة الجولة التاسعة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يملك الحزم 8 نقاط في المركز الـ11.



