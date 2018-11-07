إنفانتينو يتوعد كبار أوروبا

توعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأندية التي تفكر في إنشاء دوري منفصل عن الاتحاد الأوروبي والذي يطلق عليه دوري السوبر الأوروبي.





وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "الفيفا سيعاقب اللاعبين في أندية مثل برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ إذا شاركوا في بطولات بعيدة عن الاتحادات الأهلية".





وأضاف: "إما أن تشارك في كل البطولات أو تخرج من كل البطولات بما في ذلك كأس العالم 2022".





وتابع: "لا يمكن أن تكون بقدم مشارك وقدم أخرى غير مشارك في البطولات الدولية".





واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلاً : "ستقوم فرقة عمل تابعة للفيفا بتقييم تطوير المسابقات، اتوقع صدور قرار جديد في مارس المقبل على هامش اجتماع الفيفا في ميامي".





وكانت تقارير صحفية ذكرت في الأسبوع الماضي أن 16 ناديًا أوروبيًا بارزا طلب منها التوقيع على إعلان نوايا قبل نهاية الشهر الجاري للانضمام إلى ما يمكن أن يكون دوري خاص بداية من عام 2021.





ووفقا للتقارير فإن دوري السوبر يتضمن 11 ناديًا مؤسسًا لا يمكن هبوطهم وهم: ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وميلان وبايرن ميونخ.



