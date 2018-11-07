بائعة الخضار المعتدي عليها بدمياط: "كتر خير المحافظة"

قالت كريمة حمدان، بائعة الخضار المعتدى عليها من بلدية محافظة دمياط، إنها تلقت اتصالا اليوم من المحافظة، وتسلمت "باكية" لبيع الخضار، لافتة إلى أنها حصلت على عربة الخضار التي صادرتها البلدية أثناء حملة لإزالة الإشغالات دون دفع أي رسوم.





وأضافت "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المحافظة قامت بتوزيع باكيات على الكثير من البائعين معها، معقبة: " كتر ألف خير المحافظة، وربنا يجازي كل اللي عمل خير".





يذكر أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتداول عددا من الصور لبائعة الخضار بعد تعرضها للإساءة من قبل عمال البلدية، وهو ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.



