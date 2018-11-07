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شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:14 م
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
كاديلاك CT5 - صورة تجسسية
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التقطت عدسات المصورين التجسسين صور لكاديلاك CT5 تكشف لأول مرة عن داخلية السيارة التي ستأتي لاستبدال CTS التي سيتوقف إنتاجها قريباً.

تأتي كاديلاك CT5 بهوية الشركة الحديثة المتمثلة بمصابيح نحيلة وشبك عريض ويبدو المقطع الجانبي للسيارة رياضياً للغاية بسقفه المائل، ويبدو أن السيارة ستحمل مصابيح خلفية متصلة كما توحي بذلك التمويهات.

تننقل لنا الصور التجسسية جزءاً من التصميم الداخلي للسيارة كذلك فنشاهد الشاشة الوسطية التي تعرض نظام كاميرات 360 درجة ونشاهد تصميم أزرار التحكم الأنيق والمدمج وموقع مخارج التكييف بين الشاشة ووحدة التحكم.

يتوفع أن تتوفر كاديلاك CT5 بمحرك 2.0 لتر تيربو ومحرك 3.6 لتر، وستأتي لاحقاً بمحرك V8 لفئة V عالية الأداء.
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
شاهد.. سيارة كاديلاك CT5 الجديدة من الداخل والخارج
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