ترامب يدعو لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيدرس إمكانية العمل مع الديمقراطيين لتنظيم عمل شركات الإعلام الاجتماعي، بعد أن اتهم هو وغيره من المحافظين شركات مثل تويتر، وفيسبوك، وشركة جوجل الأمريكية، بآرائهم اليمينية الخانقة المزعومة.

وحثّ ترامب خلال مؤتمر صحفي موسع اليوم الأربعاء، على توخى الحذر في أي جهد لتنظيم شركات الإعلام والتكنولوجيا الاجتماعية، ولم يوضح أي قواعد محددة سيؤيدها.

وقال "سواء صدقتم أو لا، أنا شخص يحب التعبير الحر، الكثير من الناس لا يفهمون ذلك، لكنني مؤمن بذلك، وعندما تبدأ في التنظيم، فقد تحدث الكثير من الأشياء السيئة.