مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: "أبوالعينين" خير سفيرا للعلاقات المصرية - الأرومتوسطي

قال عالم الآثار الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، إن فوز الأستاذ محمد ابوالعينين بجائزة نوبل المتوسطي يعتبر أكبر تكريم لمصر وتقديرها لدورها التاريخي ممثلا في الأستاذ محمد ابو العينين الذي يعتبر خير سفير للعلاقات بين مصر وأوروبا خصوصا دولة ايطاليا الصديقة.

وأضاف : "في رأيي انه جاء اختيار الأستاذ محمد ابو العينين لهذه الجائزة المهمة نظرا لدوره الريادي المهم في التواصل بين مصر واوروبا عبر البحر المتوسط ودفعه العلاقات بين دول المنطقة نحو مزيد من التعايش والتواصل والسلام والتآخي، ولا يخفي على أحد دور الأستاذ محمد ابو العينين في استخدام قوة مصر الناعمة لنشرها ثقافة مصر بين دول المنطقة محققا بذلك المعادلة الصعبة عبر غزل الثقافة بالتنمية والوصول بالعلاقات بين بلدان المنطقة إلى مستوى غير مسبوق في العلاقات بينها، ومؤكدا على تنمية الإنسان المصري ودعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل للشباب المصري كي يبعده عن الإرهاب والغرق في المتوسط بحثا عن فرصة عمل غير مضمونة.

وتابع: "ان ما يفعله ابو العينين لهو ما تحاول الحكومات المتوسطية مجتمعة فعله كي تفتح آفاقا من الامل والعمل امام شباب المنطقة في القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الأستاذ محمد ابو العينين ومؤسساته من الناحية الاجتماعية كي تساعد الحكومة المصرية في برامجها الطموح كي تحقق امال واحلام المواطن المصري في الفترة الحالية، وتأتي مؤسسة صدى البلد الإعلامية والصحفية كي تقدم نوعا عظيما من الإعلام الهادف الذي أصبح مفقودا بشدة هذه الايام.

وأختتم: "انني ابارك للأستاذ محمد ابو العينين على هذه الجائزة الكبرى التي جاءت في محلها وأكدت على عظمة الأدوار العظيمة التي قام بها هذا الإنسان المصري العظيم والاقتصادي الكبير عبر مسيرة حافلة كلها نجاح وكفاح وتعب واجتهاد عبر عشرات السنين، وابارك لمصر والمصريين على الفوز بهذه الجائزة العظيمة التي هي فخر وفوز لنا جميعا".