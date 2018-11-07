جريفيث: المسارات الموازية تكملة للمفاوضات وتمهيد لطريق السلام

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إن جهود "المسار الثاني" الجارية حالياً تلعب دوراً مكملاً للمفاوضات التي سيجريها لإحلال السلام في اليمن.







وأشار غريفيث في بيان صادر عن مكتبه إلى أهمية العمل على صنع السلام في اليمن بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء النزاع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.







وقال، إن "العمل الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق سياسي، وعلينا أن نعمل جميعاً للتحضير لهذا اليوم".







وأوضح البيان، أن جريفيث التقى أول أمس الثلاثاء، زعماء قبائل وعاملين في المجتمع المدني على هامش ورشة عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومجموعة أكسفورد للأبحاث في عمان.







وفي الوقت نفسه، استضاف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن اجتماعاً مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين الذين يعملون على مبادرات المسار الثاني من المفاوضات في اليمن.







ويأتي الاجتماع في نفس السياق لدعم الدور التكميلي للمبادرات ضمن مسار المفاوضات، كما طرح شركاء المسار الثاني أراء حول مسار العملية السياسية، استناداً إلى جولات من التشاور أجروها مع مجموعة واسعة من الأطراف اليمنية.