تابع كورة لايف HD| VIVA REALيلاشوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع مباراة ريال مدريد اليوم

VIVA REALيلاشوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع مباراةريال مدريد اليوم في(دوري ابطال اوروبا)

يلاشوت| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع مباراة ريال مدريد اليوم في (دوري ابطال اوروبا)

يحل فريق ريال مدريد الاسباني ضيفًا ثقيلًا على فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في تمام العاشرة مساء اليوم الاربعاء، 7-11-2018، علي ملعب "سترونكوفي" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقديم المباراة:

ريال مدريد صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف عن روما المتصدر، يدخل مباراة فيكتوريا بلزن بقيادة فنية جديدة لمدربه سانتياجو سولاري الذي تولي تدريب الفريق خلفًا لمدربه الاسباني جولين لوبيتيجي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، ويتطلع "سولاري" الذي حقق انتصارين في أول مباراتين له مع الفريق لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن من أجل المنافسة على صدارة المجموعة ومن ثم الاقتراب من حسم التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

ويخوض الريال مباراة فيكتوريا بلزن منتشيًا بعدما تجاوز أزمة خسارته أمام برشلونة، وحقق انتصارين متتاليين على حساب ميليا برباعية نظيفة في كأس اسبانيا، وبلد الوليد وفاز عليه 2-0 في الدوري الاسباني، ويأمل في مواصلة انتفاضته واستكمال مشواره نحو المنافسة على لقب بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

أما فيكتوريا بلزن يسعي للتشبث بالأمل الضعيف في الصعود أو التمثيل والأداء المشرف أمام ريال مدريد في لقاء اليوم خاصة وأن الفريق التشيكي يتذيل ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وباتت فرصه في المنافسه على الصعود لدور الـ16 شبه مستحيلة.

التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيل الريال:

كيلور نافاس - سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

تشكيل فيكتوريا بلزن:

أليس هروسكا - دافيد ليمبرسكي - رومان هوبنيك - لوكاش هيدا - راديم ريزنيك

باتريك هروشوفسكي - رومان بروخاسكا - ميلان باترجيلا - أليش تشيرماك - ميلان هافيل - جاكوب ريزنيتشيك

موعد المباراة والقناة الناقلة:

يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 3 – bein sports HD 3، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري علي محمد علي.

كورة لايف HD| VIVA REALيلاشوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر بدون تقطيع مباراةريال مدريد اليوم