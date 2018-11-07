(التشكيل) يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star

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مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد بث مباشر

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزيني

خط الدفاع : دي تشيليو - بونوتشي - كيليني - ساندرو

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - خضيرة - ديبالا - كوادرادو

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو

وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدف نظيف في أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، ليتصدر بذلك فريق السيدة العجوز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلفه المان بأربع نقاط، أما المركز الثالث فيتواجد فيه فالنسيا بنقطتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن يونج بويز، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online.

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