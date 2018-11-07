شاهد الأن مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا جودة HD | يلا شوت لايف | كورة ستار لايف | كورة اونلاين H

تنطلق مباراة فريق ريال مدريبد الإسباني ضد فريق فيكتوريا بلزن في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة كورة ستار، الثانية عشر صباحًا من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي يلا شوط، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD3 بتعليق علي محمد علي.





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ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بثلاثة نقاط التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي، وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة، التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.





شاهد الأن مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا جودة HD | يلا شوت لايف | كورة ستار لايف | كورة اونلاين HD





ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا مع روما برصيد 6 نقاط، لكن يتفوق الذئاب بفارق الأهداف، ثم يأتي سيسكا موسكو ثالثًا برصيد 4 نقاط وأخيرًا فيكتوريا بلزن برصيد نقطة واحدة.





شاهد الأن مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا جودة HD | يلا شوت لايف | كورة ستار لايف | كورة اونلاين HD





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل





شاهد الأن مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا جودة HD | يلا شوت لايف | كورة ستار لايف | كورة اونلاين HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

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