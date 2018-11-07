وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدف نظيف في أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، ليتصدر بذلك فريق السيدة العجوز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلفه المان بأربع نقاط، أما المركز الثالث فيتواجد فيه فالنسيا بنقطتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن يونج بويز، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online.