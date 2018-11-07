يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | يوفنتوس ومان يونايتد | رابط جديد لايف
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:00 م
يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | يوفنتوس ومان يونايتد | رابط جديد لايف
انتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدف نظيف في أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، ليتصدر بذلك فريق السيدة العجوز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلفه المان بأربع نقاط، أما المركز الثالث فيتواجد فيه فالنسيا بنقطتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن يونج بويز، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online.
يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | يوفنتوس ومان يونايتد | رابط جديد لايف
وسيتم نقل مباراة يوفنتوس مع مانشستر يونايتد عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 1" "beIN SPORTS HD 1" مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online يوتيوب بدون تقطيع.
يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | يوفنتوس ومان يونايتد | رابط جديد لايف
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