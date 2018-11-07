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بيل وبنزيما يتقاسمان هجوم ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:00 م
بيل وبنزيما يتقاسمان هجوم ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن
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أحمد عصام
 
أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : اودريوزولا - راموس - ناتشو - ريجولين

خط الوسط : كروس - سيبايوس - كاسيميرو - فاسكيز

خط الهجوم : بنزيما - جاريث بيل

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