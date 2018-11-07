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لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر دوري ابطال اوروبا (بدون تقطيع)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:59 م
لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر دوري ابطال اوروبا (بدون تقطيع)
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محمد الشيخ
 

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر دوري ابطال اوروبا (بدون تقطيع) ، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online في المباراة التي تجمعهما اليوم الأرباء 07- 11- 2018، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

                          

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد بث مباشر

                                   

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى : تشيزيني

 

خط الدفاع : دي تشيليو - بونوتشي - كيليني - ساندرو

 

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - خضيرة - ديبالا - كوادرادو

 

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو

 

 وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدف نظيف في أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، ليتصدر بذلك فريق السيدة العجوز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلفه المان بأربع نقاط، أما المركز الثالث فيتواجد فيه فالنسيا بنقطتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن يونج بويز، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online.

 

وسيتم نقل مباراة يوفنتوس مع مانشستر يونايتد عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 1" "beIN SPORTS HD 1"  مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف koora live كورة ستار kora star، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد يلا شوت ماي كورة وكورة اون لاين kora online يوتيوب بدون تقطيع.

 

شاهدة الآن مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد من هنا

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