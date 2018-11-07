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القوات اليمنية تقتحم البوابة الشرقية لمطار الحديدة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:57 م
القوات اليمنية تقتحم البوابة الشرقية لمطار الحديدة
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وكالات
 
أعلنت قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، التقدم نحو مواقع جديدة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت قوات ألوية العمالقة، في بيان، إنها اقتحمت بوابة مطار الحديدة الشرقية، وسيتي ماكس، ومصنع يماني، شرقي المدينة.



وأشارت إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في الأثناء بقرب بوابة معسكر الدفاع الساحلي، ومدرسة القتال، "وسط انهيار الحوثيين".



وأكد سكان محليون، أن معارك عنيفة تدور في هذه الأثناء في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي ميليشيا الحوثي.
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