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رشيد مشهراوي: "الكتابة على الثلج" عن الانقسام في فلسطين

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:59 م
رشيد مشهراوي: الكتابة على الثلج عن الانقسام في فلسطين
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 

قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، إن فيلم "الكتابة على الثلج" رمزي عن ما يصير في فلسطين من انقسامات، لافتًا إلى أنه يحب تقديم ما يحتاجه الفلسطينيون، قائلًا "من لديه جرح عليه لمسه حتى يتمكن من علاجه".

 

وأضاف "مشهراوي" خلال مناقشة الفيلم قبل قليل بالمسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في التحرير، أن الخطر الأكبر بالعقل لأن كل الناس تشبه بعضها خارجيًا، داعيًا الفلسطينيين للاتحاد في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتابع "مشهراوي" أنه كان من المهم في شخصية الأم في الفيلم أن تصلي وهي لا تنتمي لأي فصيل سياسي، ليظهر التقابل مع المتدين الذي يستخدم الدين للوصول للسلطة، مشيرًا إلى أن اسم الفيلم ليس له علاقة بجسد الفيلم، ولكنه له علاقة بأدوات الفلسطينيين المختلفة في نقل قضيتهم للعالم.

 

وأشار "مشهراوي" أنه يبحث في الممثلين عما يجمعهم من هم مشترك، موضحًا أن قبول الآخر هو مشكلة تواجه الجميع في العالم العربي.

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