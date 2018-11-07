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تي في "kora star"..مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر في دوري ابطال اوروبا kora star|kora tv|real madrid

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:57 م
تي في kora star..مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر في دوري ابطال اوروبا kora star|kora tv|real madrid
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عيد طارق
 
تي في "kora star"..مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر في دوري ابطال اوروبا kora star|kora tv|real madrid
بعد قليل سوف يعلن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الاساسية لمواجهة فيكتوريا بلزن التشكي في دوري الابطال.

"kora star" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر في دوري ابطال اوروبا kora star | kora tv | real madrid
بدأ سانتياجو سولاري حديثه عن بطولة دوري أبطال أوروبا قائلاً: “نحن نعشق هذه البطولة، موسيقى دوري أبطال أوروبا قبل كل مباراة تحرك مشاعرنا، هذا النادي وهذه البطولة لا ينفصلان عن بعضهما البعض أبداً، فخور بتواجدي غداً كمدرب في هذه البطولة بعد مبارتين فقط”.

وتابع سانتياجو سولاري حديثه قائلاً: ” لقد استمتعت كثيراً باللعب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، غداً أنا المدرب الأمر سيكون مختلفاً ولكني انتظر هذه التجربة بشغف”.
"kora star" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر في دوري ابطال اوروبا kora star | kora tv | real madrid
وأكمل سانتياجو سولاري حديثه قائلاً: “نعم هناك بعض المشاكل وأيضاً هناك حلول لها، عندما تريد الفوز عليك أن تجد الحلول المناسبة للمشاكل”.
"kora star" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر في دوري ابطال اوروبا kora star | kora tv | real madrid

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