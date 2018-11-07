كدمة خفيفة لـ"إسلام محارب" في مران الأهلي

تعرض إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة خفيفة في القدم خلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس مساء اليوم، الأربعاء.





وتعرض محارب لكدمة خلال كرة مشتركة. وعلى الفور تدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.



