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كدمة خفيفة لـ"إسلام محارب" في مران الأهلي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:58 م
كدمة خفيفة لـإسلام محارب في مران الأهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

تعرض إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة خفيفة في القدم خلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس مساء اليوم، الأربعاء.


وتعرض محارب لكدمة خلال كرة مشتركة. وعلى الفور تدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم، الجمعة، المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

المزيد عن: كورة كدمة رياضة الترجي الأهلي اسلام محارب
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