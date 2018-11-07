كريستيانو رونالدو يقود هجوم السيدة العجوز أمام مانشستر يونايتد

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تشيزيني





خط الدفاع : دي تشيليو - بونوتشي - كيليني - ساندرو





خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - خضيرة - ديبالا - كوادرادو





خط الهجوم : كريستيانو رونالدو



