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العراق: إنشاء جزيرة اصطناعية في الخليج لتوسيع الصادرات النفطية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:55 م
العراق: إنشاء جزيرة اصطناعية في الخليج لتوسيع الصادرات النفطية
إحسان عبد الجبار
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وكالات
 
قال المدير العام لشركة نفط البصرة، كبرى الشركات النفطية في العراق، إحسان عبد الجبار، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "متوسط إنتاج النفط الخام في حقول شركة نفط البصرة تبلغ حالياً 3.2 ملايين برميل يومياً، ومتوسط التصدير من المحافظات الجنوبية كان الشهر الماضي بحدود 3.4 ملايين برميل يومياً من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، فضلاً عن وجود مخزون كاف من النفط الخام في مستودعات التصدير في قضاء الفاو، لتعويض كميات النقص بالتصدير في الأيام المقبلة".



وأضاف، أن "شركة نفط البصرة ماضية في برنامج مشروع إنشاء جزيرة صناعية لتخزين وتصدير النفط الخام شمالي الخليج، بحلول العام المقبل بكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وتعد ضمن أكبر 10 جزر اصطناعية في العالم للأداء النفطي والسياحي، وتبلغ طاقة المشروع التصديرية نحو 3 ملايين برميل يومياً، وسعة تخزينيه بـ 6 ملايين برميل تستخدم للتعويض عن الحالات الطارئة بالإمدادات للأسواق العالمية".



وذكر أن المفاوضات مفتوحة "مع عدد من المقاولين في كبريات الشركات العالمية حول محاور الاتفاق على المواصفات التصميمية، والهندسية، وآلية الدفع والتسديد في فترة قصيرة للشركات المنفذة".
المزيد عن: جزيرة النفط العراق الخليج اصطناعية إحسان عبد الجبار
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