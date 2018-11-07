الجمعة.. حفل غنائي لصندوق الأمم المتحدة للسكان

يقيم صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، حفلا في مركز شباب العاشر من رمضان، يوم الجمعة التاسع من نوفمبر في السابعة مساء؛ الحفلة جزء من فعاليات مبادرة "مزيكا للتغيير"، التي يتبناها صندوق الأمم المتحدة للسكان وجزء من برنامج "التعليم بالترفيه"، الذي يتبع فيه الأساليب المبتكرة لإشراك الشباب والفتيات في القضايا التنموية، ورفع الوعي بخصوص قضية الزيادة السكانية عن طريق الموسيقى والغناء.

سيحيي الحفل الفرق الشبابية التالي: هاي دام، والميناء، وسحر الزغبي، وياسمين زكي.

"مزيكا للتغيير" هي جولة من الفعاليات بدأت من أغسطس 2018 إلى ديسمبر 2018 في محافظات مصر من الوجه البحري والقبلي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.