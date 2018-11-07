لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس

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يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهة الإياب ضد مانشستر يونايتد اليوم، يأمل في حسم التأهل الرسمي إلي الدور المقبل، وذلك بعد أن تربع علي صدارة المجموعة الثامنة والأخيرة، برصيده الكامل، حيث حقق تسع نقاط بالعلامة الكاملة، وذلك بعد أن نجح بالفوز علي حساب كلا من مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز.





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بتشكيل مكون من أفضل العناصر المتاحة من أجل تحقيق الفوز.

تشكيل يوفنتوس المتوقع..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني





خط الدفاع: ساندرو ، بونوتشى ، كيللينى ، دى تشيليو





خط الوسط: بيانيتش ، خضيرة ، بينتانكور





خط الهجوم: باولو ديبالا ، كريستيانو رونالدو ، كوادرادو

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا





خط الدفاع: أشلي يونج ، كريس سمالينج ، فيكتور ليندلوف ، لوك شو





خط الوسط: نيمانيا ماتيتش ، هيريرا ، بول بوجبا





خط الهجوم: مارسيال ، راشفورد ، ماتا

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