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لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:54 م
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس
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عمرو عادل
 
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منافسات دوري ابطالHD
يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهة الإياب ضد مانشستر يونايتد اليوم، يأمل في حسم التأهل الرسمي إلي الدور المقبل، وذلك بعد أن تربع علي صدارة المجموعة الثامنة والأخيرة، برصيده الكامل، حيث حقق تسع نقاط بالعلامة الكاملة، وذلك بعد أن نجح بالفوز علي حساب كلا من مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منافسات دوري ابطالHD
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس
بتشكيل مكون من أفضل العناصر المتاحة من أجل تحقيق الفوز.
تشكيل يوفنتوس المتوقع..
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: ساندرو ، بونوتشى ، كيللينى ، دى تشيليو

خط الوسط: بيانيتش ، خضيرة ، بينتانكور

خط الهجوم: باولو ديبالا ، كريستيانو رونالدو ، كوادرادو
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع..
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يونج ، كريس سمالينج ، فيكتور ليندلوف ، لوك شو

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش ، هيريرا ، بول بوجبا

خط الهجوم: مارسيال ، راشفورد ، ماتا
مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منافسات دوري ابطالHD
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منافسات دوري ابطالHD
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