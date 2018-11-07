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خيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شاختار

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:53 م
خيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شاختار
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أحمد عصام
 
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي شاختار دونتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - زينتينشكو

خط الوسط : فيرناندينهو - ديفيد سيلفا - برناندو - سترلينج - رياض محرز

خط الهجوم : خيسوس

المزيد عن: مانشستر سيتي شااختار خيسوس
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