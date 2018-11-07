مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة يوفنتوس دوري الابطال يوتيوب
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:23 معمرو عادل
مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة يوفنتوس دوري الابطال يوتيوب
موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى ضيفًا ثقيلاً على يوفنتوس الإيطالى، بملعب "إليانز ستاديوم" بالمباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، فى الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التى تضم بجانبهما فريقى فالنسيا الإسبانى ويونج بويز السويسرى.
يغرد يوفنتوس منفردًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، يليه مانشستر يونايتد برصيد 4 نقاط، ثم فالنسيا برصيد نقطيتن، بينما يتذيل يونج بويز الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.
موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا
يحتاج يوفنتوس للفوز على الشياطين الحمر فى قمة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر من دورى الأبطال، حيث يرفع رصيده وقتها إلى 12 نقطة ويضمن الصعود فى الصدارة، ويخوض مانشستر يونايتد مهمة شرسة على التأهل فى هذه المجموعة.
مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة يوفنتوس دوري الابطال يوتيوب
موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا
يتسلح السيدة العجوز بسجله المثالى فى مختلف البطولات خلال الموسم الحالى، حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم فى 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات بجانب تعادل وحيد، كما حقق الفوز فى الجولات الثلاث الأولى من تشامبيونزليج، وهو ما يجعل مهمة الشياطين الحمر بقيادة البرتغالى مورينيو صعبة بعد الانطلاقة الضعيفة بالمسابقة والتى حقق خلالها فوزًا وحيدًا على يونج بويز ثم التعادل السلبى مع فالنسيا قبل السقوط على أرضه ووسط جماهيره أمام يوفنتوس بالجولة الماضية.
قمة يوفنتوس ضد المان يونايتد
كما يسعى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لافتتاح سجله التهديفى فى دورى الأبطال مع يوفنتوس، حيث فشل الهداف التاريخى للمسابقة فى هز شباك المنافسين فى المباراتين اللاتى شارك فيهما مع الفريق أمام فالنسيا ومانشستر يونايتد.
موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة يوفنتوس دوري الابطال يوتيوبيوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا
موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد HD اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة يوفنتوس دوري الابطال يوتيوب
مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا
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