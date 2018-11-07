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تركيا: لا تخفيف للموقف من أكراد سوريا لتحقيق تطلعات واشنطن

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:17 م
تركيا: لا تخفيف للموقف من أكراد سوريا لتحقيق تطلعات واشنطن
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وكالات
 
قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لتحقيق تطلعات الولايات المتحدة، وذلك بعد عرض واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة كبار لمسلحي حزب العمال الكردستاني.



وعرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مكافآت للإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقال ثلاثة من قيادات الحزب المتمرد ضد الدولة التركية منذ عقود.



وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا تعتبر خطوة واشنطن إيجابية، ولكن متأخرة.
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