تركيا: لا تخفيف للموقف من أكراد سوريا لتحقيق تطلعات واشنطن

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لتحقيق تطلعات الولايات المتحدة، وذلك بعد عرض واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة كبار لمسلحي حزب العمال الكردستاني.







وعرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مكافآت للإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقال ثلاثة من قيادات الحزب المتمرد ضد الدولة التركية منذ عقود.