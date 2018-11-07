رابط يلا شوت يوتيوب HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر يوفنتوس VS مانشستر يونايتد ماي كول كورة لايف

يونايتد يدخل المباراة وهو في موقف لا يحسد عليه. يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق 5 نقاط عن يوفنتوس متصدر المجموعة، ومتفوقا على فالنسيا صاحب النقطتين والذي يحتل المركز الثالث، ومن هنا يأتي التهديد.

يوفنتوس يستضيف مانشستر يونايتد على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثامنة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

لذا يعد انتصار يونايتد أو الخروج بنقطة على الأقل من مواجهة يوفنتوس أمر حتمي حتى لا يتعقد موقف كتيبة المدرب جوزيه مورينيو.

وبالنظر لما تبقى من مباريات المجموعة حال خسارة يونايتد من يوفنتوس وفوز فالنسيا على يانج بويز قد يحتاج الفريق الإسباني للفوز على يونايتد حين يستضيفه في الجولة الأخيرة دون النظر لأي نتائج أخرى.

فالنسيا سيستقبل يانج بويز في مواجهة سهلة نسبيا للفريق الإسباني والفوز بها يرفع سيرفع رصيده لـ 5 نقاط. مما يجعله يتفوق على يونايتد حال خسارته ضد يوفنتوس.

ويستند يونايتد على نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي إذ فاز الفريق 3 مرات بفي أخر 4 مباريات وربما كان ليحقق العلامة الكاملة في هذه اللقاءات لولا هدف روس باركلي في الدقيقة الأخيرة الذي كتب التعادل لـ تشيلسي.





أما يوفنتوس فيكفيه الفوز لضمان التأهل لدور الـ16 واستكمال الرحلة للوصول للكأس التي استعصت على رجال المدرب ماسيمليانو أليجري في السنوات الاخيرة والغائبة عن السيدة العجوز منذ عام 1996.

رابط يلا شوت يوتيوب HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر يوفنتوس VS مانشستر يونايتد ماي كول كورة لايف

في غرفة المؤتمرات الصحفية





تمنى أليجري أن يسجل كريستيانو رونالدو في شباك يونايتد مؤكدا أن أولى أهداف يوفنتوس ستتحق ضد الفريق الإنجليزي. (طالع التفاصيل)





أما مورينيو فيرى إن فريقه "لا يستطيع تسلق الجبل" لذا لا ينبغي إعطاء يوفنتوس أي فرص خلال اللقاء مشيرا إلى أن أسلوب مانشستر يونايتد يتغير. (طالع التفاصيل)





وبدوره أشار بول بوجبا أنه لم يندم على قرار عودته لـ مانشستر يونايتد بعد اللعب لـ يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

رابط يلا شوت يوتيوب HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر يوفنتوس VS مانشستر يونايتد ماي كول كورة لايف

التشكيل المتوقع





يوفنتوس





حراسة المرمى: فويسيتش تشيزني





خط الدفاع: جواو كانسيلو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيلليني - أليكس ساندرو





خط الوسط: رودريجو بينتانكور - سامي خضيرة - ميراليم بيانيتش





خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - خوان كوادرادو





مانشستر يونايتد





حراسة المرمى: دافيد دي خيا





خط الدفاع: آشلي يانج - كريس سمولينج - فيكتور ليندلوف - لوك شاو





خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - فريد





خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنطوني مارسيال - ألكسيس سانشيز





المواجهات السابقة





13 مباراة جمعت بين الفريقين تأتي الغلبة فيها لـ يوفنتوس.

رابط يلا شوت يوتيوب HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر يوفنتوس VS مانشستر يونايتد ماي كول كورة لايف

وانتصر يوفنتوس 6 مباريات مقابل 5 لـ مانشستر يونايتد.





فيما حسم التعادل مباراتين.





وسجل يوفنتوس 16 هدفا، مقابل 15 هدفا سجلها مانشستر يونايتد.





حكم اللقاء





أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم أوفيدو هاتيجان.





الحكم الروماني أدار مباراتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. الأولى بين سسكا موسكو وريال مدريد والثانية بين برشلونة وإنتر.





كما أدار مباراة في الدوري الأوروبي بين بيشكتاش وبارتيزان.





وإجمالا حكم هاتيجان 10 مباريات في مختلف المسابقات أشهر خلالها 35 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة وبطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوتين، كما احتسب 3 ركلات جزاء.





وسبق لـ هاتيجان إدارة مباراة لـ يوفنتوس ومثلها لـ مانشستر يونايتد.





مباراة يوفنتوس كانت ضد بورتو في إياب دور الـ16 لموسم 2016-2017 واحتسب خلالها ركلة جزاء سجلها ديبالا وفاز بها يوفنتوس.





أما مباراة يونايتد فكانت ضد سلتا فيجو في إياب نصف النهائي لدوري الأوروبي وانتهت 1-1وأشهر خلالها بطاقتين حمرواتين في وجه فاكوندو رونكاليا لاعب سلتا فيجو وإريك بايلي يونايتد بسبب استخدام العنف.