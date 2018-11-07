رابط "يلا شوت HD"| موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا (بث مباشر)

موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى ضيفًا ثقيلاً على يوفنتوس الإيطالى، بملعب "إليانز ستاديوم" بالمباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، فى الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التى تضم بجانبهما فريقى فالنسيا الإسبانى ويونج بويز السويسرى.

يغرد يوفنتوس منفردًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، يليه مانشستر يونايتد برصيد 4 نقاط، ثم فالنسيا برصيد نقطيتن، بينما يتذيل يونج بويز الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.





موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا

يحتاج يوفنتوس للفوز على الشياطين الحمر فى قمة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر من دورى الأبطال، حيث يرفع رصيده وقتها إلى 12 نقطة ويضمن الصعود فى الصدارة، ويخوض مانشستر يونايتد مهمة شرسة على التأهل فى هذه المجموعة.