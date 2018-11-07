cafe star HD كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر (live kooora) بدون تقطيع| korastar

نتطرق خلال تلك المقالة لكيفية ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الرابعة من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة،، الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة وسنضع بين أيديكم القنوات الناقلة للمباراة على جميع الأقمار المتاحة لها، وسوف تقام المباراة اليوم في استاد سترونكوفي بالتشيك.

يدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو متعثر في بداية الموسم نتيجة رحيل مدربه زين الدين زيدان ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي يجعله متحفز لوضع حد لنتائجه السيئة خاصة في ظل مدربه الجديد سولاري الذي استلم مهمة قيادة الفريق بدلا للمدرب السابق لوبتيجي، والفوز يقرب ريال مدريد من التأهل ويرفع رصيده إلي تسع نقاط وهو ما سيسعى إليه ريال مدريد في هذه المواجه، أما فيكتوريا بلزن فسيحاول الفوز في تلك المواجهة من اجل الحفاظ على حظوظه في التأهل في الجولتين المتبقيتين.





وتبث مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على مجموعة من القنوات المجانية والمكسورة الشفرة وتعمل بنظام الشيرنج، في حين تمتلك قناة bein sport الحقوق الحصرية لنقل المباراة بالتعليق العربي عبر القمر الصناعي نايل سات فقط لمشتركيها في جميع أرجاء الوطن العربي.



