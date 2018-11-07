cafe star HD كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر (live kooora) بدون تقطيع| korastar
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:18 معيد طارق
نتطرق خلال تلك المقالة لكيفية ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الرابعة من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة،، الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة وسنضع بين أيديكم القنوات الناقلة للمباراة على جميع الأقمار المتاحة لها، وسوف تقام المباراة اليوم في استاد سترونكوفي بالتشيك.
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الفئة
يدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو متعثر في بداية الموسم نتيجة رحيل مدربه زين الدين زيدان ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي يجعله متحفز لوضع حد لنتائجه السيئة خاصة في ظل مدربه الجديد سولاري الذي استلم مهمة قيادة الفريق بدلا للمدرب السابق لوبتيجي، والفوز يقرب ريال مدريد من التأهل ويرفع رصيده إلي تسع نقاط وهو ما سيسعى إليه ريال مدريد في هذه المواجه، أما فيكتوريا بلزن فسيحاول الفوز في تلك المواجهة من اجل الحفاظ على حظوظه في التأهل في الجولتين المتبقيتين.
وتبث مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على مجموعة من القنوات المجانية والمكسورة الشفرة وتعمل بنظام الشيرنج، في حين تمتلك قناة bein sport الحقوق الحصرية لنقل المباراة بالتعليق العربي عبر القمر الصناعي نايل سات فقط لمشتركيها في جميع أرجاء الوطن العربي.
القنوات الناقلة لمباراة الريال وفيكتوريا بلزن
ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بشكل مفتوح عبر قناة 3Sport والتي تعتبر أفضل بديل لقناة دهوك وهي على القمر الأفغاني والمباراة مذاعة أيضاً علي القمر الأذربيجاني على قناة cbc sport، فيما ستكون هناك العديد من القنوات التي تنقل المباراة علي القمر الأوروبي هوت بيرد ولكن مشفرة ويمكن استقبالها بنظام الشيرنج وهي قنوات ” Canal+Liga HD – Digi Sporrts3 – Dolce Sports4 – Sport TV2″، وكما معروف تنقل القناة حصرياً ومشفر للوطن العربي علي قناة بي أن سبورت صاحبة الحقوق لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا.
هناك قناة أيضاً أرينا سبورت المفتوحة التي سوف تقوم ببث المباراة على شاشتها ويمكنكم استقبال القناة عبر قمر هوتيل سات عبر التردد التالي 11678.
سيدخل ريال مدريد هذا اللقاء بتشكيلة كاملة ومثالية مع احتمال غياب كارفخال الظهير الأيمن للنادي فقط، بخلا ذلك ستكون التشكيلة المثالية هي التى ستخوض تلك المواجهة.
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