15 نوفمبر.. ليالي السيرة الهلالية ببيت السحيمي

يقيم صندوق التنمية الثقافية ليالي السيرة الهلالية ببيت السحيمي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر في تمام السابعة مساءاً تكريماً لأجيال السيرة الهلالية الذين أثروا بيت السحيمي بإبداعاتهم في رواية السيرة الهلالية على مدار السنوات السابقة والتي قدمها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وشاعر السيرة الهلالية سيد الضوي وفرقته.





وتتضمن الليالي أمسية ثقافية من إعداد السيناريست سيد فؤاد، ويشارك فيها الأديب الكبير يوسف القعيد الذي يتحدث عن أهمية السيرة الهلالية في تراثنا وفي تشكيل وجدان الشعوب العربية ، كما يتحدث السيناريست سيد فؤاد عن تجربته مع الأبنودي والضوي وتتحدث الفنانة سلوى محمد على، والفنان القدير سيد رجب، والفنان القدير صبري فواز عن السيرة الهلالية والدراما وأهمية استمرارها ، ويشارك بالأمسية فرقة شاعر السيرة زين محمد وعزت السوهاجي.





كما يتم عرض فيلم " فارس بني هلال الأخير" من إنتاج قطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، سيناريو عزة الحسيني ومن إخراج سيد فؤاد، ويعرض أيضاً حلقة من حلقات برنامج السيرة الهلالية والذي أنتجه فنياً سيد فؤاد ، مخرج منفذ عزة الحسيني.





كما يقدم على مدار الثلاث أيام مجموعة من شعراء ورواة السيرة الهلالية الحاليين من تلامذة سيد الضوي وهم الشيخ زين محمود وفرقته وعزت السوهاجي وفرقته بمشاركة أحفاد سيد الضوي ويقدم الاحتفالية الاعلامية مروة السيد.





وتعد الاحتفالية إحياءً وتذكيراً بتراث السيرة الهلالية ودعم توارثها للأجيال الجديدة.