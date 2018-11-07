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عاجل .. بدأت الان مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف في دوري أبطال أوروبا يلا شوت (كريستيانو رونالدو هيسجل) الآن كولHD

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:15 م
عاجل .. بدأت الان مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف في دوري أبطال أوروبا يلا شوت (كريستيانو رونالدو هيسجل) الآن كولHD
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عاجل .. بدأت الان مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف في دوري أبطال أوروبا يلا شوت (كريستيانو رونالدو هيسجل) الآن كولHD  

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

عاجل .. بدأت الان مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد لايف في دوري أبطال أوروبا يلا شوت (كريستيانو رونالدو هيسجل) الآن كولHD 
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