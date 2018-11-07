كورة oair| HD بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن دوري الابطال اليوم

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كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم ضد فيكتوريا بلزن، حيث شهدت عودة ثلاثي خط الوسط للعب من جديد “كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش”، بينما سيتواجد إيسكو بجانب كريم بنزيما وجاريث بيل في خط الهجوم، وعاد الكوستاريكي كيلور نافاس لحراسة مرمى المرينجي.

وسيتواجد ماركو أسينسيو على مقاعد البدلاء بعد مشاركته كأساسي في اللقاءات القادمة، وهذا بعد عودة إيسكو من الإصابة. HD بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن دوري الابطال اليوم bein sport

يسعى النادي الملكي لتحقيق الانتصار للاقتراب من التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية المحببة لدى عشاقه، وأيضاً من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج الأخيرة المخيبة للآمال، خاصةً بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها من الغريم برشلونة بخماسية في الليغا الأسبانية.





وقبل خوض الفريقين المباراة الماضية على البرنابيو والذي فاز بها الميرنجي بهدفين، لم يتقابل ريال مدريد أمام أي نادي تشيكي منذ عام 2001 حين ألتقى أمام سبارتا براغ في دور المجموعات من التشامبيونزليج.





وكان لقاء الذهاب بين ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي قد انتهي بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف في ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد.



