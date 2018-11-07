عاجل .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد مانشيستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا| BEIN SPORTS| yalla shoot| كورة لايف

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بطاقة مباراة يوفنتوس ومانشيستر يونايتد اليوم

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موعد مباراة يوفنتوس ومانشيستر يونايتد اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1 – bein sports HD 1

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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- التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزنى

الدفاع: ساندرو ، بونوتشى ، كيللينى ، دى تشيليو

الوسط: بيانيتش ، خضيرة ، بينتانكور

الهجوم: رونالدو ، ديبالا ، كوادرادو

تشكيل مانشيستر يونايتد:

حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: لوك شو ، ليندلوف ، سمولينج ، أشلى يونج

الدفاع: بوجبا ، ماتيتش ، هيريرا

الهجوم: مارسيال ، راشفورد ، ماتا

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مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشيستر يونايتد بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات: