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يحل مانشستر يونايتد فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضيفا على نظيره يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة بدورى أبطال أوروبا، فى اللقاء الذى يستضيفه ملعب "ستاديوم أرينا".





ويتسلح مانشستر يونايتد بتاريخ رائع أمام يوفنتوس فى معقله بمدينة تورينو، خاصة خلال أخر مواجهتين، والذى خرج فائزا في كل منهما.

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قمة يوفنتوس ضد مان يونايتد تبتسم للشياطين

نجح اليونايتد فى تحقيق الفوز على اليوفى خلال أخر مواجهة زار فيها الشياطين الحمر مدينة تورينو بنتيجة 3 – 0، ضمن مرحلة مجموعات دورى الأبطال خلال موسم 2002 – 2003، وبالتحديد يوم 25 إبريل 2003، سجل ثلاثية مانشستر يونايتد ثنائية للنجم الويلزى السابق ريان جيجز وهدف للمهاجم الهولندى رود فان نستلروى.

رابط "كورة ستار" .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا اليوم مجاناً Youtube | يلا شوت

وفى المواجهة الثانية نجح مانشستر يونايتد فى الوصول إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا موسم 1998 – 1999 على حساب يوفنتوس بالفوز على فى إياب نصف النهائي بتورينو بنتيجة 3 – 2، بعد أن تعادلا ذهابا فى إنجلترا بنتيجة 1 – 1.





جدير بالذكر أن فريق السيدة العجوز يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بعد نجاحه فى تحقيق الفوز خلال أول 3 مباريات، بينما يأتى مانشستر يونايتد فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

رابط "كورة ستار" .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا اليوم مجاناً Youtube | يلا شوت