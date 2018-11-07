خالد الجندي: هذه كلمة السر لتجديد الخطاب الديني (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القائمين على تجديد الخطاب الديني لابد أن يعلموا المشايخ فقه ما قبل الدولة وما بعد الدولة، مشيرا إلى إنه إذا لم يدركوا هذا فلا فائدة أبدا من تجديد الخطاب الديني.





وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "لو قرأنا في الفقه الإسلامي قبل نشأة الدولة سنجد إنه من يجد آثار فى أرضه تعتبر ملكه، أما بعد الدولة ففهمنا الفرق بين الملكية الخاصة والعامة، وأصبحنا لو وجدنا بترول أو ذهب تصبح ملك للدولة".





واستكمل: "المشايخ هيتحاسبوا أمام ربنا إذا لم يعلموا الناس فقه ما بعد الدولة، ووقف كلام الدجل الذى يحدث من بعض المشايخ الذين يقولون للمتصلين إنه إذا وجد أثارا تعتبر ملكه، ويخترق قوانين المجتمع".





وطالب الجندى بتدريس ماده أساسية لطلاب الأزهر عن فقه ما قبل الدولة وما بعد الدولة مؤكدا إن هذا هو كلمة السر لتجديد الخطاب الدينى.