كريستانو رونالدو يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر(juventus) كورة اون لاين .. لايف يوفنتوس

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم الواقع في مدينة تورينو مساء يوم الأربعاء واحدة من أبرز مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وذلك عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على يوفنتوس الإيطالي.





ويسعى نادي يوفنتوس للفوز في هذه المباراة من أجل انتزاع الفوز الرابع على التوالي في المجموعة الثامنة والتأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي ، في حين سيكون نادي الشياطين الحمر مطالباً بالفوز لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور القادم.

كريستانو رونالدو يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر(juventus) كورة اون لاين .. لايف يوفنتوس

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:





* ستكون هذه هي المباراة الرابعة عشرة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وقد فاز الفريق الإيطالي ست مرات مقابل خمسة لفريق الشياطين الحمر ، فيما حدث التعادل مرتين.





* مانشستر يونايتد فاز في مباراتيه الأخيرتين خارج ميدانه ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ، حيث سجل ثلاثة أهداف في كل مباراة من هاتين المباراتين ، (2-3) في أبريل 1999 و (0-3) في فبراير 2003.





* لم يفز أي نادٍ في تاريخ دوري ابطال أوروبا كفريق زائر على نادي يوفنتوس أكثر مانشستر يونايتد ، حيث فاز فريق الشياطين الحمر في مباراتين على التوالي بالتساوي مع بايرن ميونخ الذي يملك نفس المجموع.

* مانشستر يونايتد لم يسجل أي هدف في آخر مباراتين على التوالي في دوري أبطال أوروبا ، المرة الأخيرة التي فشل بها فريق الشياطين الحمر في الفوز في ثلاث مباريات على التوالي جاء في نوفمبر من عام 2005.

* منذ خسارته (3-0) أمام مانشستر يونايتد في مرحلة المجموعات في شباط 2003 ، فقد خسر يوفنتوس مرة واحدة فقط في آخر 35 مباراة على أرضه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، محققاً 24 انتصاراً وعشرة تعادلات.

* كريستيانو رونالدو فشل تهديفياً في آخر خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ ركلة الجزاء التي سجلها في الدقيقة 90 ضد يوفنتوس في أبريل 2018 ، ومنذ ذلك الحين فقد فشل في 389 دقيقة بالوصول إلى المرمى. كريستانو رونالدو يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر(juventus) كورة اون لاين .. لايف يوفنتوس * مانشستر يونايتد لم يخسر مباراتين متتاليتين ضد نفس الخصم في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا منذ خسارته ضد ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2001-2002، لكنه سبق وأن خسر مرتين على التوالي ضد يوفنتوس في موسم 1996-1997.

* ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس خسر في مناسبة واحدة فقط من آخر 26 مباراة في دوري أبطال أوروبا ، وذلك عندما سقط فريقه بثلاثة أهداف دون رد أمام ريال مدريد في ربع نهائي الموسم الماضي ، فيما حقق 16 انتصاراً وتعادل في تسع مناسبات.

* جوزيه مورينيو لم يواجه يوفنتوس في إيطاليا منذ ديسمبر / كانون الأول من عام 2009 خلال فترة توليه تدريب فريق إنتر ميلان ، وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق السيدة العجوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي. كريستانو رونالدو يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر(juventus) كورة اون لاين .. لايف يوفنتوس * مانشستر يونايتد لم يسدد سوى ست تسديدات فقط على المرمى في آخر مباراة على أرضه ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ، المرة الأخيرة التي سدد بها عدد أقل جاء في أكتوبر 2013 عندا سدد أربع تسديدات ضد شاختار دونيتسك مع ديفيد مويز.