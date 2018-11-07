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تكريم مصممة الأزياء خلود سليمان بمؤتمر "شرفت مصر"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:09 م
تكريم مصممة الأزياء خلود سليمان بمؤتمر شرفت مصر
خلود سليمان
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الفجر الفني
 

يُكرِّم مؤتمر "شرفت مصر"، مصممة الأزياء خلود سليمان، والذي سيُقام لتكريم عدد من الرموز والمؤسسات والشخصيات العامة، يوم الجمعة الموافق ٩ نوفمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءً، وذلك بفندق هيلتون مركز التجارة العالمي.

 

ويحضر الحفل مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد فؤاد، روجينا، هبة مجدي، رجاء الجداوي، أحمد كرارة، مجد القاسم، روجينا، وعدد من الإعلاميين منهم معتز الدمرداش، أسامة منير، رضوى عطا، بوسي شلبي، عمرو الليثي.

 

بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة منهم اللواء محمد مصطفي سعودي، رئاسة الجمهورية اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظ القاهرة، اللواء جمال عبدالمنعم رئاسة الجمهورية، اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية، الفريق جلال الهريدي، ويحضر من نجوم الكرة الكابتن حسن شحاتة، كابتن سيد معوض، كابتن شوقي غريب.

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