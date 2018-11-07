ترامب: نتائج الانتخابات النصفية "يوم كبير" للجمهوريين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المرشحين الجمهورين الذين دعمهم حققوا نجاحا باهرا، لافتا إلى أن

نتائج الانتخابات أكبر مكسب لحزب رئيس منذ عهد كينيدي.





وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي له،مساء اليوم، أن النجاح الذي حققه في مجلس الشيوخ مهم جدا، موضحا بأن الجمهوريون كسبوا 4 مقاعد في مجلس الشيوخ كانت للديمقراطيين.





وأشار إلى أن نجاحهم بالحصول على 55 مقعدا في مجلس الشيوخ، هو الأكبر من نوعه خلال المائة عام الماضية، منوها بأن الجهود التي بذلها منعت حدوث "موجة زرقاء" من الديموقراطيين.





ووصف ترامب نتائج الانتخابات النصفية بأنها "يوم كبير" للجمهوريين، متابعا: " حققنا النجاح رغم انحياز الصحافة ضدنا" .