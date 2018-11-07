خالد الجندي: ارفعوا أيديكم عن الفضيلة.. النقاب ليس خطرا (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على مقترح منع النقاب: "بدل ما تشغلوا نفسكم بالمنقبات اشغلوا نفسكم بالبنطلونات المقطعة، وبتستفزوا الناس وبتعرضوا سمعة مصر، عاوزين يقولوا بيهاجموا المتدينات".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "اللي عملوا القانون ده معندهمش حس وطني، متخلوش أحقادكم وسمومكم تفت المجتمع، بتقولوا عليهم إرهابيين، ارفعوا أيديكم عن الفضيلة، واتركوهم ينتقبن كما يشئن، فهن لسن خطرًا، واتخذوا من القوانين داخل مؤسساستكم، فلا للعودة لدولة الفتاوى ومرحبا بدولة القانون".