Korastar| BALE HD يلا شوت كورة ستار| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال| Yallashoot

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال





يلتقى فريق ريال مدريد الإسبانى، مع ضيفه على فيكتوريا بلزن التشيكى، فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، بالمباراة التى يستضيفها ملعب “سترونكوفى”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا “تشامبيونزليج”.





لا يملك ريال مدريد أى بدائل سوى تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن من أجل الحفاظ على فرصته فى المنافسة بقوة على التأهل للدور التالى خاصة مع الصراع المشتعل فى المجموعة السابعة التى تضم بجانبهما روما وسيسكا موسكو.





ويغيب عن ريال مدريد فى مباراة الليلة 5 لاعبين هم رافاييل فاران وخيسيوس فاييخو ومارسيلو ودانى كارفخال بالإضافة إلى ماريانو دياز بسبب الإصابة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال





مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال





BALE HD يلا شوت كورة ستار| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال| Yallashoot



BALE HD يلا شوت كورة ستار| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال| Yallashoot



BALE HD يلا شوت كورة ستار| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الابطال| Yallashoot

