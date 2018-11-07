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يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا| كول كورة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:47 م
يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا| كول كورة
ريال مدريد وفيكتوريا بلزن
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عيد طارق
 
يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة

أعلن  اليوفا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، عن حكم ماتش ريال مدريد وفيكتوريا بلزن أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على استاد "سترونكوفى".

يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة

كما أعلن "يويفا"، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، تعيين الألمانى دينيس إيتيكين حكماً لمباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن بالجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا غد الأربعاء.

يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة

ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة بدورى أبطال أوروبا مع روما برصيد 6 نقاط لكن يتفوق الذئاب بفارق الأهداف، ثم يأتى سسكا موسكو ثالثاً برصيد 4 نقاط وأخيراً فيكتوريا بلزن برصيد نقطة واحدة.

يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة

التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:
كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة

موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة

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