أعلن اليوفا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، عن حكم ماتش ريال مدريد وفيكتوريا بلزن أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على استاد "سترونكوفى".





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كما أعلن "يويفا"، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، تعيين الألمانى دينيس إيتيكين حكماً لمباراة ريال مدريد وفيكتويا بلزن بالجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا غد الأربعاء.





يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة





ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة بدورى أبطال أوروبا مع روما برصيد 6 نقاط لكن يتفوق الذئاب بفارق الأهداف، ثم يأتى سسكا موسكو ثالثاً برصيد 4 نقاط وأخيراً فيكتوريا بلزن برصيد نقطة واحدة.





يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل





يلا شوت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم 7-11-2018 رابط مباشر | دوري أبطال أوروبا | كول كورة





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.