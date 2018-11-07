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الفنان إبراهيم نصر يكشف حكايات لأول مرة عن برنامج الكاميرا الخفية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:51 م
الفنان إبراهيم نصر يكشف حكايات لأول مرة عن برنامج الكاميرا الخفية
إبراهيم نصر
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الفجر الفني
 

كشف الفنان المصري، إبراهيم نصر، عن عودته لتقديم برنامج "الكاميرا الخفية" مرة أخرى بعد غياب عدة سنوات، قائلاً إنه: "سيقدم لونًا جديدًا من الضحك فى هذا البرنامج، بعيدًا عن الإسفاف والمقالب المفتعلة".

 

وأضافَ "نصر"، خلالَ لِقائهِ ببرنامج "يوم جديد"، المُذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، أنَّ فكرة إنتاج "الكاميرا الخفية" جاءت صُدفة، مؤكدًا أنَّ رئيس القناة الثانية آنذاك رفض فكرة "الكاميرا الخفية" في البداية  إلا أنَّ سهير الأتربي رئيسة التلفزيون المصري، وافقت على "الكاميرا الخفية" في أسرع وقت.

 

وقال "نصر"، إنَّ الجمهور كان يكشف شخصيتي الحقيقية في البداية رُغم الماكياج، موضحًا أنّهُ كان لابد من عمل قناع كامل لشخصية "زكية زكريا" حتى لا يتم كشفه من جانب الجمهور.

 

وكشف "نصر"، عن أبرز كواليس تصوير برنامج "الكاميرا الخفية"، مؤكدًا أنَّ تجسيد شخصية "الهانم وبنت البلد" لم تكن صعبة عليه.

 

 وعن أصعب المواقف التى واجهته فى البرنامج، لفتَ "نصر"، إلى أنَّ  أصعب موقف واجهه في "الكاميرا الخفية" يوم أن احتجزه الجزار في الثلاجة".

 

https://www.youtube.com/watch?v=FChUqbK5bTU

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