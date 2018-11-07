الافضل .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس اليوم yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد (كول كورة)HD

عاد الدولي الألماني سامي خضيرة بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن يوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبح جاهزاً للمشاركة أمام مانشستر يونايتد الليلة.

الافضل .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس اليوم yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد (كول كورة)HD

ويستضيف يوفنتوس نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورنيو، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا.





شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، اكدت بأن المدرب ماسمليانو أليجري سيشرك الدولي الألماني بعد عودته، خاصةً وأن خضيرة من اللاعبين المُفضلين للمدير الفني الإيطالي، وسيكون أساسياً أمام مانشستر يونايتد بدلاً من الفرنسي بليس ماتويدي.

الافضل .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس اليوم yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد (كول كورة)HD

وفي ظل غياب جواو كانسيلو للإصابة، سيكون بديله الإيطالي ماتيا دي تشيليو، الذي يعود من جديد للمشاركة مع البيانكونيري في مركز الظهير الأيمن.

الافضل .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس اليوم yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد (كول كورة)HD

