كورة golazo HD يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

بثا مباشرا لمباراة ريال مدريد ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي التي تقام على ملعب "سترونكوفي" في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا.

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي اليوم الأربعاء.

يبدأ البث المباشر لمباراة الفريق الملكي ومضيفه التشيكي فى الساعة العاشرة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويحتل الريال المركز الثاني في جدول المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من الفوز على روما في الجولة الأولى والهزيمة أمام سسكا موسكو بالجولة الثانية ثم الفوز على فيكتوريا بلزرن بالجولة الماضية على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدفين مقابل هدف.

كورة golazo HD يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى على المستوى الأوروبي بعد أن تولى المهمة خلفا للمير الفني جولين لوبيتيجي.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز ووضع قدم في دور الـ16 قبل المواجهة الصعبة أمام روما في ملعب "الأولمبيكو" بالجولة الرابعة.

ويفتقد الريال خدمات الخماسي، رافاييل فاران وخيسيوس فاييخو ومارسيلو ودانى كارفخال وماريانو دياز بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: سيرجيو راموس، ناتشو، أودريوزولا، ريجيلون.

خط الوسط: تونى كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو.

الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل.

كورة golazo HD يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

تفاصيل مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن والقنوات الناقلة: القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 3 – بي ان سبورت 3 . معلقين المباراة: علي محمد علي . الملعب: سترونكوفي . المناسبة: دوري أبطال أوروبا . كورة golazo HD يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر لجميع الدول العربية: 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



