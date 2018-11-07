الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:44 معمرو عادل
الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
يعيش نادي يوفنتوس الإيطالي أفضل فتراته منذ سنوات كثيرة للغاية، فيعد السيدة العجوز من أفضل الفرق في العالم بالوقت الحالي بل يمكن القول بأنه الأفضل، بعد التألق الغير عادي من الفريق تحت قيادة المدرب المخضرم ماسيميليانو أليجري.
الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
النتائج التي يقدمها نادي يوفنتوس الإيطالي تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، تؤكد على أن هذا الفريق لا يقهر نهائياً، فأصبح مسيطرًا بشكل لا يصدق على كل شيء في إيطاليا وقد يكون قريباً في أوروبا أيضاً.
الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
يسيطر نادي يوفنتوس بشكل كبير للغاية على كرة القدم في إيطاليا، فقد حصل الفريق على بطولة الكالتشيو في أخر 7 مواسم، وبالإضافة إلى الفوز بأخر 4 ألقاب كأس إيطاليا، وهو ما يوضح قوة السيدة العجوز محلياً.
الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
ولا يمكن القول بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قوي محلياً فقط، بل أصبح أيضاً أوروبياً بعد الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمي 2014/15 و2016/17، ولكن لم يحالفه الحظ بعد الخسارة في المباراتين من قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على التوالي.
الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
وأصبح نادي يوفنتوس الإيطالي تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري متعطشاً بشكل كبير للغاية للبطولات ولا يشبع نهائياً، وقد أكد أليجري على ذلك في تصريحات صحفية عقب مباراة كالياري في بطولة الكالتشيو التي فاز فيها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الأسطورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 7-11-2018 في دوري أبطال أوروبا رابط لايف جودة HD
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