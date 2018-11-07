كورة ستار بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن دوري ابطال اوروبا 2018

الأزمة التي ستظل تشغل بال سولاري قبل مباراة اليوم، هي الثنائي الذي سيتواجد خلف كريم بنزيما، حيث سيكون الاختيار بين جاريث بيل وإيسكو وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وقد يلجأ سولاري إلى خبرة إيسكو وبيل، للتعامل مع الأوقات الصعبة في بداية المباراة، مع الاحتفاظ بخدمات أسينسيو وفينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء، لقلب نتيجة المباراة في أي وقت.

ووفقًا للأنباء الواردة من ريال مدريد، سيواصل سولاري، الاعتماد على جاريث بيل لسببين، الأول بسبب خبرات النجم الويلزي وقدرته على التهديف، والثاني الحفاظ على ثقة اللاعب في نفسه، بعد الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ريجولين، راموس، ناتشو، أودريوزولا

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش

الهجوم: بيل، إيسكو، بنزيما

كورة ستار بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن دوري ابطال اوروبا 2018



قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن